Cuori di cioccolato per la ricerca, Avis Bitonto con Telethon

Un impegno comune per sostenere la ricerca contro le malattie genetiche rare. Come è ormai tradizione, l’AVIS Bitonto sarà al fianco della Fondazione Telethon per la campagna di Natale a cui ciascuno, attraverso i Cuori di cioccolato, potrà fornire il proprio contributo. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza del sostegno alla ricerca in modo da assicurare a famiglie e, soprattutto, pazienti rari, terapie e speranza di vita.

Come sempre, il mese di dicembre coinciderà con la tradizionale Maratona televisiva di Telethon, che si aprirà il 12 con una prima serata su Rai 1 per poi proseguire lungo la settimana a partire dal 14 con i programmi contenitore che ospitano il messaggio della Fondazione.

Venerdì 18 e sabato 19 dicembre lo Studio Telethon sarà la “casa” di famiglie, associazioni e partner dell’iniziativa: proprio in questa occasione ci sarà spazio anche per AVIS nazionale che, come da tradizione, spiegherà cosa e quanto potrà essere fatto grazie al contributo dei donatori.

È possibile prenotare i Cuori di cioccolato al numero 392 4649410 di AVIS BItonto, oppure andando di persona nella sede dell’associazione in piazza Aldo Moro, accanto alla chiesa di San Francesco d’Assisi.

Verranno organizzati banchetti per la vendita dei Cuori di cioccolato a Bitonto nei giorni 4 e 19 dicembre, dalle 8 alle 12. Il 10 dicembre i volontari saranno a Mariotto, in via Traetta, dalle 8 alle 12.