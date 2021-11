"Le parole della musica" per dar voce alle donne vittime di violenza

L’associazione La Forza delle Donne di Bari con la presidente Krizia Colaianni e l’AVIS Bitonto con il presidente Massimo Rutigliano hanno organizzato per mercoledì 24 novembre al teatro Traetta di Bitonto l’evento “Le parole della musica: diamo voce al silenzio”.

Una serata per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. Ogni anno è occasione di dibattiti, convegni, incontri dove prevalentemente si espongono dati e statistiche, che però non aiutano a migliorare la qualità della vita delle vittime di questo genere di violenza.

Nel 2021 in Italia i casi di donne assassinate per mano di mariti, compagni o ex sono aumentati in maniera decisa rispetto agli anni scorsi. Ed è da questo triste dato che l’associazione La Forza delle Donne è partita per scegliere in che modo celebrare il 25 novembre. L’obiettivo è ricordare le vittime, nel dolore della loro scomparsa, dedicando loro un concerto fatto di parole d’amore, quell’amore per mano del quale sono state uccise, perché donato all’uomo sbagliato.

Per omaggiarle è stata scelta la band barese SQuadraccia, con a capo il musicista Tony Quadrello, composta da soli uomini, quel tipo di uomini che sanno cantare l’amore d’autore in tutte le sue sfaccettature.

L’intento è riempire il teatro di voci autentiche, voci che possano cantare l’amore per quelle donne che ancora soffrono e non riescono ad uscire dal vortice della violenza, per quelle che non ce l’hanno fatta o anche solo per dare voce a tutte quelle donne che, semplicemente, non riescono più a “cantare”.

Con la Forza delle Donne ci saranno l’Associazione Volontari Italiani del Sangue di Bitonto e PH8 AdV, associazione che si occupa di migliorare la vita dei pazienti oncologici promuovendo e sostenendo iniziative sportive, culturali e ri-creative.