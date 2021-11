Diritti e Rovesci, giornata sui diritti di infanzia e adolescenza. Il programma

Diritti e Rovesci: è la giornata di attività e sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza organizzata per domani alla Cittadella del Bambino dalla Cooperativa Ops con La Valigia dei Libri, le insegnanti Mariangela Memoli e Francesca Ungaro e il patrocinio gratuito del Comune di Bitonto.

IL PROGRAMMA

Mostra permanente sulla Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza di Save the Children.

Una giornata scolastica nella Cittadella: 120 bambini e 10 insegnanti delle quarte classi della scuola primaria Cassano svolgeranno lezioni incentrate su vari aspetti della Convenzione sui Diritti dell’ Infanzia, secondo le indicazioni del Miur di utilizzare anche luoghi di cultura ed educativi, nonché all’aperto, per “fare scuola”.

Alle 10.30 è previsto il saluto del sindaco Michele Abbaticchio, dell’assessora all’inclusione scolastica Angela Scolamacchia, e del dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Cassano-de Renzio, Saverio Pansini.

Alle 16 “Generiamo relazioni nuove”, laboratorio/brainstorming partendo dalle parole chiave dei Diritti dell’Infanzia. I laboratori saranno guidati dagli insegnanti Mariangela Memoli, Francesca Ungaro e Carmelo Bacco e rientrano nel Programma nazionale di educazione civica Io ho cura 3 . Previsti 30 bambini divisi in gruppi da 10, di età compresa tra 8 e 10 anni.

Alle 17.30 proiezione del film di animazione “The Breadwinner” di Nora Twomey (Irlanda/Canada 2017). Parvana, la protagoniosta, ha 11 anni e cresce sotto il governo dei Talibani in Afghanistan. È il 2001 quando il padre viene ingiustamente arrestato. Non essendoci un uomo in famiglia, Parvana si traveste da ragazzo: può così uscire di casa. Prevista la presenza di 25 bambini tra 8 e 10 anni.

Gli ingressi saranno contingentati, nel rispetto delle norme anti Covid.

Prenotazioni online al https://forms.gle/LYYfoD2Sw9FB1bSn7

Pagina fb: https://www.facebook.com/events/261358545960212.