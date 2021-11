A Bitonto il Natale si accende oggi: start simultaneo delle luminarie

Da settimane si lavora all’installazione delle luminarie natalizie e finalmente oggi è prevista l’accensione simultanea di tutte le strade cittadine che hanno voluto essere parte di un unico progetto targato Confcommercio Bitonto e coordinato dalla sua presidente Cristina Lovascio. “Da anni – dichiara – lavoriamo alla coesione e alla collaborazione degli attori commerciali della nostra città. Animare le strade a maggiore vocazione commerciale per il Natale è sempre stato un momento di incontro, collaborazione e di unità di intenti. Sapevamo che il lavoro, anche di persuasione, sarebbe stato lungo e quest’anno tutto il team Confcommercio Bitonto può finalmente essere orgoglioso e festeggiare il prezioso risultato. Un grande grazie va ovviamente all’entusiasmo e alla partecipazione degli esercenti. Ci siamo organizzati con referenti di strada che hanno a loro volta coordinato colleghi e attività. Quando le iniziative e gli obiettivi sono condivisi il risultato è strepitoso e il senso di comunità commovente”.

Hanno partecipato all’iniziativa anche altre associazioni di strada come il Parco del Commercio, partiti politici, associazioni, studi professionali e addirittura condomini. Confcommercio Bitonto ringrazia il comandante della Polizia locale Gaetano Paciullo per aver supportato il progetto e i lavori, l’amministrazione comunale che sosterrà le spese legate alla pubblica illuminazione e la ditta Tarricone di Corato che ha curato l’allestimento. Proficua anche la collaborazione con Confartigianato.

Oggi e domani, a partire dalle 16, in piazza San Pio partirà una programmazione di mercatini con prodotti artigianali.

“Le sinergie, la partecipazione e l’atmosfera festosa sono un chiaro segnale di ripresa. C’è voglia di serenità – commenta Cristina Lovascio – dopo che la crisi sanitaria ha piegato le nostre attività e purtroppo anche le vite di molti nostri cari. Un pensiero lo riserviamo in questi giorni di fervore e di festa anche a loro. Non posso non rivolgere un pensiero al caro Pino Lisi della boutique L’Uomo che sempre, con il gruppo dei coordinatori affezionati alla nostra associazione, si è speso per il progredire del nostro territorio. Ultima raccomandazione, come sempre, quella di avere un occhio di riguardo per i bellissimi e tantissimi negozi della nostra città. Rappresentano la socialità, l’economia e con le luci delle loro vetrine determinano da sempre il passo sicuro delle nostre passeggiate. Ricordiamoci semplicemente dei nostri amici commercianti in questi giorni di acquisti per il Natale. Buone Feste da tutto il team Confcommercio Bitonto”.