Essere avvocatA, conversazione di deontologia forense dell'AGAvv

Donna, libera professionista, titolare di partita iva, manager del proprio studio legale e della gestione del proprio tempo (che risulta sempre troppo poco!): questo è l’identikit dell’AvvocatA. Alle avvocate è dedicato il seminario online giuridico dell’Associazione Giovani Avvocati AGAvv del Foro di Bari, organizzato per lunedì 29 novembre alle 16 insieme al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari.

Il webinar “Essere avvocatA: conversazione di deontologia forense” intende focalizzare l’attenzione sulla valorizzazione etica e sociale della professionalità e managerialità femminile in campo giuridico. Essere avvocata, infatti, è senza dubbio una professione tanto nobile quanto stimolante che richiede studio costante, elevate competenze ed attitudini, capacità di sostenere grandi responsabilità ma soprattutto profonda dedizione e tenacia.

Nel mezzo c’è la vita familiare e personale di ciascuna avvocata, sulle cui forze molto spesso ruota l’organizzazione dell’intero nucleo familiare.

Proprio per questo, la giurista-professionista, come un’equilibrista, si districa quotidianamente sul delicatissimo filo di giunzione tra la vita pubblica e quella privata, in un susseguirsi di grandi soddisfazioni contrappesati a grandi sacrifici. Il tutto perché la posta in gioco è alta: il ruolo dell’Avvocata è fondamentale poiché porta naturalmente con sé l’innata propensione femminile alla tutela degli altrui diritti ed interessi in un sistema, quello giudiziario, che necessita sempre più di “umanizzazione” e “sensibilizzazione sociale”, contrapponendosi alla logica della standardizzazione della giustizia predittiva.

Il programma prevede i prestigiosi interventi in materia di deontologia dell’avvocato Giovanni Stefanì (presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari), l’avvocata Serena Triggiani (vicepresidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari) e l’avvocata Gabriella Panaro (consigliera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari). Coordinatrice e moderatrice del seminario giuridico sarà l’avvocata bitontina Romina Centrone (presidente dell’Associazione Giovani Avvocati del Foro di Bari AGAvv).

Il convegno è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Bari con 3 crediti obbligatori (accreditamento automatico per gli iscritti alla piattaforma sfera). Iscrizioni a questo link.