"perLAME", passeggiata naturalistica tra Lama Misciano e Lama Balice

"perLAME" è la passeggiata nel Parco regionale di Lama Balice, organizzata per domani dal gruppo di Bitonto dell’associazione di protezione ambientale Fare Verde. Il percorso – breve ma non del tutto semplice, a causa della fitta vegetazione e del terreno scivoloso tipico di questo periodo – attraverserà le lame Misciano e Balice.

Per questo sarà obbligatorio indossare un abbigliamento adeguato ai luoghi (scarpe da trekking e giacca impermeabile), rispettare le vigenti normative sanitarie anti Covid. La passeggiata è sconsigliata ai bambini piccoli e alle persone con difficoltà di deambulazione.

IL PROGRAMMA

Si partirà da un’area di proprietà della famiglia Robles ricadente nella zona Parco (coordinate GPS 41.124030, 16.757652, facilmente raggiungibile da Bitonto in auto o in bici, percorrendo la provinciale 156 Bitonto-Palese Aeroporto e girando alla stradina a destra, prima di arrivare al distributore di benzina Calia) alle 9. È previsto anche un ulteriore punto di incontro a Bitonto in Piazzetta Isabella d’Aragona alle 8.45 (area mercato ortofrutticolo rionale) per poi dirigersi insieme presso il luogo di partenza della passeggiata.

Nel corso della camminata verranno effettuate brevi soste per poter consentire ai partecipanti di raccogliere le numerose erbe commestibili ( si consiglia di portare una busta di stoffa o riutilizzabile) e le numerose bottiglie di plastica abbandonate.

Fare Verde Bitonto ringrazia la famiglia Robles per la disponibilità, Pietro Giulio Pantaleo per la collaborazione e le associazioni Fare Ambiente, SASS Puglia e Nicola Capaldi per l'assistenza civica e sanitaria. Alla passeggiata parteciperanno anche i soci del Circolo Fotografico Bitonto, con l’obiettivo di cristallizzare la vista in scatti d’arte da conservare nel tempo.

La prenotazione è obbligatoria inviando una mail a fareverdebitonto@gmail.com.