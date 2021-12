Luce rossa su Palazzo Gentile per la Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids

Il 1°dicembre, come ogni anno, si celebra la Giornata Mondiale per la lotta contro l’Aids. Questa del 2021 coincide con i 40 anni dalla scoperta della malattia.

Dal 1981 la ricerca ha registrato notevoli progressi nelle cure, ma sono ancora alti ogni anno nel mondo i numeri delle diagnosi di infezione da HIV. In Italia, secondo gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità, l’incidenza delle nuove diagnosi HIV è in diminuzione dal 2012, registrando, tuttavia, valori alti tra i più giovani.

L’Amministrazione comunale di Bitonto, aderendo all’invito della Casa alloggio “Raggio di Sole” della Fondazione Opera Santi Medici, da anni struttura di riferimento in città per i pazienti malati di Aids, ha illuminato di rosso ieri sera la facciata del Palazzo di Città, per richiamare l’attenzione della cittadinanza “su una malattia che, per chi ne è affetto, è ancora causa di un ingiustificato isolamento e odioso stigma sociale”.