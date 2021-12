Palombaio, si torna nelle aule (riscaldate) della scuola di via Aspromonte

Da oggi le attività didattiche dell’istituto comprensivo don Tonino Bell di Palombaio si svolgeranno regolarmente nel plesso di via Aspromonte, in ambienti riscaldati e più accoglienti. Questo grazie al completamento dei lavori nell’edificio scolastico per il rifacimento della dorsale e della rete di distribuzione del vecchio impianto di riscaldamento, che non era più in grado di garantire i necessari standard di efficienza termica.

“Dopo anni di disagi – annuncia il sindaco Michele Abbaticchio – la comunità scolastica del plesso di via Aspromonte dell'istituto comprensivo di Palombaio ritorna a fruire di spazi per la didattica adeguatamente confortevoli. La consapevolezza delle numerose difficoltà affrontate da alunni, famiglie e operatori scolastici accresce la nostra soddisfazione per l’obiettivo raggiunto nei termini preventivati”.

“Con il nuovo e funzionale impianto di riscaldamento – dichiara l’assessora all’inclusione scolastica Angela Scolamacchia – si potranno affrontare i mesi invernali senza interruzioni causate dai continui malfunzionamenti. I lavori, intanto, proseguiranno nelle aree esterne dell'edificio senza intralcio alle attività didattiche”.

“Al mondo della scuola – aggiunge l’assessora – è rivolta la nostra continua attenzione. Le esigenze e i problemi sono tanti, ma ciò non condiziona affatto la nostra disponibilità al confronto, anche se a volte si è bersaglio di critiche più o meno condivisibili”.