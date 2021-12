Sulle tracce dei nottambuli nel Bosco di Bitonto, con gli Acchiappa Sorrisi

Si scrive IAA, si legge Interventi Assistiti con gli Animali. “Vengono indicati di solito come pet therapy, ma non hanno necessariamente finalità terapeutiche. Comprendono una serie di attività a contatto con gli animali, per familiarizzare e imparare a conoscerli e rispettarli”, spiega Liliana Mancazzo. Bitontina, operatrice sociosanitaria con la passione per la natura e gli animali (è anche educatrice cinofila), dopo un corso sugli IAA seguito nel 2017, Liliana ha costituito l’associazione Acchiappa Sorrisi con le amiche Chiara Pacifico, veterinaria di Molfetta, e Silvia Patino, educatrice professionale di Bari. La mission è arricchire e potenziare il processo educativo dei piccoli e delle persone con disabilità, affiancando scuole e famiglie. La relazione con gli animali diventa la scintilla per accendere o riaccendere interessi, attraverso stimoli sensoriali che creano empatia e generano, appunto, sorrisi.

Le tre socie di Acchiappa Sorrisi collaborano anche con altri professionisti, in base alle esigenze del gruppo di lavoro e dell’utenza. «Lavoriamo soprattutto nelle scuole primarie, ma anche con il mondo della disabilità. Ogni nostro progetto – dice Liliana Mancazzo – è speciale, così come ogni persona è speciale».

Hanno realizzato progetti a Bari, Bitonto, Palo del Colle e Giovinazzo. «In una scuola di Bari – ricorda – abbiamo portato cani, gatti, iguana, camaleonti, ricci, per insegnare ai bambini innanzitutto il rispetto per gli animali, che in alcuni casi vuol dire non toccarli, osservarli senza infastidirli».

“Sulle tracce di… nottambuli nel bosco” è una nuova iniziativa, programmata per domenica 5 dicembre nel Bosco di Bitonto. Una passeggiata didattica alla scoperta delle tracce lasciate dagli animali, non solo rapaci come gufo e gheppio, ma anche ricci e volpi, per imparare a guardare la natura con occhi più attenti e consapevoli, fin da piccoli. «Questa volta – spiega Liliana – abbiamo coinvolto un infermiere veterinario, Fabrizio Zonno, appassionato di ornitologia. Sarà lui a farci da guida in un percorso ad anello breve e facile, adatto a bambini e famiglie. Ci sarà anche una postazione con cannocchiale».

Si parte alle 10 dall’ingresso Lamione del Bosco di Bitonto, e si torna alle 11.30.

Per informazioni su costi e modalità di partecipazione, si può inviare un messaggio WhatsApp al numero 389 5822917 o un’email all’indirizzo lili.mancazzo@gmail.com.

«Abbiamo previsto un numero massimo di dieci bambini partecipanti, più gli accompagnatori. Sarà una scoperta anche per noi organizzatori – dice Liliana Mancazzo – e siamo certi che ne usciremo arricchiti e sorridenti!».