Dal 6 dicembre circolazione e sosta vietate su via Tenente Modugno per lavori di scavo

Da lunedì 6 dicembre al 6 febbraio 2022 saranno vietate circolazione e sosta su via Tenente Domenico Modugno, nel tratto compreso tra via Palmiro Togliatti e via Donato Piepoli, e sulle arterie che conducono a quel tratto di strada.

Lo stabilisce l’ordinanza n. 971/2021, emanata dalla Polizia locale per garantire le necessarie condizioni di sicurezza al cantiere relativo ai lavori di scavo per il prolungamento del collettore di fogna bianca della zona est del centro urbano e la realizzazione del recapito finale.

Durante i lavori l’impresa (Marzo srl di Ginosa) dovrà garantire l’incolumità dei pedoni, impedendo, se necessario, l’accesso e il transito pedonale nella zona.

In ogni caso sarà consentito accedere a fabbricati, locali e garage per caricare o scaricare merci e per prendere o lasciare veicoli a quanti risiedono o hanno un’attività sulle arterie interdette.