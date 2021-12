"Carta e sto", sei anni di Resilienza

“Il Resilienza compie sei anni: siamo al primo anno delle elementari, non sappiamo ancora leggere e scrivere, ma abbiamo tanta voglia di imparare!”: è con queste parole che il Circolo Arci Resilienza in viale Giovanni XXIII 201/203 a Bitonto, invita tutti alla sua festa di compleanno, questa sera a partire dalle 20.30.

Un invito divertente e fuori dagli schemi, in perfetto stile Resilienza: “Per l'occasione avremo tanti amici che verranno a trovarci, in primis i Fruit Tree, tre stravaganti tipi che da ormai 15 anni si ostinano a mettere musica alle feste più improbabili dei soggetti più indefinibili di Bitonto, che per un inspiegabile volere del destino oggi sono parte integrante di questo circolo culturale. Ci saranno anche le Cinnamon Sisters, effervescente duo femminile nato sotto il segno del Resilienza (dj set)”.

“Al nostro compleanno – proseguono dal Resilienza – abbiamo inviato anche l'inossidabile Maffei, chitarrista storico di Bitonto, che è sopravvissuto illeso a tutti gli anni 80 e 90, e oggi è la memoria storica della scena musicale bitontina degli ultimi trent’anni (solo chitarra acustica). Noi siamo ancora qui e vi aspettiamo per festeggiare insieme i nostri sei anni. Qualsiasi contributo culinario, musicale e artistico è ampiamente gradito. Per l'occasione sarà allestito un buffet dove tutti potranno sottoporre al severo giudizio dei raffinatissimi palati del Resilienza le proprie invenzioni culinarie, le ricette migliori parteciperanno alle Olimpiadi della Polpetta che si terranno nel 2050 a Passo di Browning, la stazione scientifica italiana in Antartide. Gli scienziati sono concordi che per quella data sarà già possibile piantare le cicorie e le fave per poter realizzare in loco il più tipico piatto della cucina pugliese a chilometro zero, per gli scienziati della stazione italiana... “.