70 esperti per la gestione del Pnrr, candidature entro domani

In tutta Italia saranno arruolati mille consulenti per tre anni, a supporto delle amministrazioni locali, per la gestione delle procedure complesse per l’accesso ai fondi messi a disposizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per la Puglia è previsto l’arruolamento di 70 esperti che dovranno supportare anche le amministrazioni comunali nella redazione dei progetti che ricadono nelle specifiche dei finanziamenti previsti. La ricerca dei consulenti riguarda professioni come ingegneri civili, ambientali, chimici, energetici, elettrotecnici, delle telecomunicazioni, architetti naturalisti, forestali e agronomi, geologi, biologi, chimici industriali, informatici ed esperti nella gestione del monitoraggio di progetti complessi. Le candidature si potranno presentare fino alle ore 14 di domani 6 dicembre, esclusivamente per via telematica, tramite il portale InPA.

Successivamente, il portale inPA genererà gli elenchi dei professionisti ed esperti con profilo coerente con quello degli avvisi, elenchi che saranno inviati alle Regioni dal Dipartimento della Funzione pubblica, in base ai fabbisogni indicati nei Piani territoriali approvati dal Dipartimento. Entro il 31 dicembre 2021 le Regioni individueranno i professionisti cui conferire l’incarico.