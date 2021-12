Aggiornamento Piano anticorruzione, avviso di partecipazione pubblica

Il Comune di Bitonto ha avviato una procedura pubblica aperta, diretta ad acquisire eventuali proposte e osservazioni in merito alla elaborazione e stesura del nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022/2024.

L’invito a partecipare è rivolto a organizzazioni sindacali rappresentative, associazioni dei consumatori e degli utenti e altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in generale, a tutti i soggetti che operano per conto del Comune o che fruiscono delle attività e dei servizi comunali.

Proposte, osservazioni e suggerimenti dovranno riguardare l’aggiornamento del PTPCT 2021/2023 attualmente in vigore, approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 76 del 4 maggio 2021. Tale piano e tutti gli allegati sono consultabili a questo link.

Per formulare le proprie osservazioni o proposte, gli interessati dovranno utilizzare esclusivamente il modello allegato, da far pervenire entro il 27 dicembre 2021 con una delle seguenti modalità:

• consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì ore 9-12 e giovedì ore 15.30-17.30);

• mediante servizio postale indirizzando a Comune di Bitonto – Corso Vittorio Emanuele II, n. 41 – 70032 Bitonto (BA);

• mediante posta elettronica certificata (PEC) inviata all’indirizzo protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it;

• mediante posta elettronica ordinaria inviata all’indirizzo segretario@comune.bitonto.ba.it.

Lo schema di aggiornamento del PTPCT 2022-2024, redatto anche sulla base di proposte, osservazioni e suggerimenti pervenuti a seguito di questa procedura di partecipazione, sarà oggetto di consultazione pubblica della quale sarà data notizia con un nuovo avviso.