Riscaldamento rotto allo scientifico Galilei, i lavori si faranno durante le vacanze natalizie

In merito al guasto all’impianto di riscaldamento del liceo scientifico Galileo Galilei interviene Giulia Brilli, vicepresidente della Consulta provinciale degli Studenti, confermando a BitontoLive che alla segnalazione del guasto, effettuata dalla dirigente scolastica lo scorso 18 novembre, è seguito un sopralluogo dei tecnici che hanno rilevato il problema.

«Purtroppo o per fortuna, però – afferma Brilli – i lavori necessari richiedono tempo e una scuola vuota. Si ritiene quindi necessario intervenire durante le vacanze natalizie al fine di non procurare una ulteriore sospensione delle attività didattiche. Qualcuno dirà "Ma non si potevano fare prima i lavori?", domanda naturale. La risposta è no, perché sono problemi che si presentano all'accensione dei sistemi di riscaldamento. Anche sei i problemi sono preesistenti a questo inverno, causa Covid i lavori e gli investimenti sono rimasti bloccati».

«Se al termine delle festività natalizie il problema dovesse persistere – assicura la vicepresidente della Consulta provinciale degli Studenti – mi interfaccerò con le istituzioni competenti per garantire la miglior scuola possibile».