Censimento, questionario online da compilare entro il 13 dicembre

Le famiglie che hanno ricevuto per posta dall’Istat la lettera con le credenziali per accedere al questionario del Censimento della popolazione e compilarlo online potranno farlo autonomamente entro il 13 dicembre. Dopo tale data si potrà fare solo con l’aiuto dei rilevatori incaricati o dell’Ufficio comunale di Censimento. La rilevazione terminerà definitivamente il 23 dicembre.

Fino ad oggi a Bitonto solo il 56% delle 586 famiglie estratte dall’Istat per l’edizione 2021 del Censimento ha compilato il questionario, autonomamente o con l’aiuto dei rilevatori e dell’ufficio comunale.

I cittadini interessati dalla rilevazione sono quindi invitati a collaborare all’indagine, secondo una delle seguenti modalità:

1) compilando online il questionario in autonomia seguendo le istruzioni contenute nella lettera (fino al 13 dicembre);

2) rivolgendosi all’Ufficio Comunale di Censimento che si trova al primo piano della sede del Servizio Demografico in piazza Marconi 9 (080 3716222 - 329 0567080) per compilare il questionario al telefono o concordare un appuntamento;

3) inviando una e-mail all’indirizzo comunicazione@comune.bitonto.ba.it indicando il proprio numero di telefono, per essere ricontattati dai rilevatori comunali.

In base alle vigenti normative comunitarie e nazionali, rispondere al questionario del Censimento è un obbligo per tutti i cittadini. In caso di rifiuto immotivato, l’Istat prevede una sanzione di importo variabile sino ad un massimo di 2.065,83 euro.