Xylella fastidiosa, da domani monitoraggio nelle campagne di Bitonto

L’Arif (Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali) sta eseguendo il monitoraggio del territorio pugliese per verificare l’eventuale presenza della xylella fastidiosa, in attuazione del piano di azione 2021 per il contrasto alla diffusione del batterio, deliberato dalla Giunta della Regione Puglia ad aprile scorso.

Le attività sul campo sono state programmate, assegnando la priorità alle aree colpite in varia misura dall’infezione, per poi passare alle zone cuscinetto e di contenimento e, da ultimo, alle aree indenni.

Le operazioni di controllo a campione nell’agro di Bitonto, che rientra nella zona indenne per la quale l’attività di sorveglianza è finalizzata a dimostrare che il batterio non è presente, saranno effettuate a partire da domani.

Incaricati del monitoraggio sono professionisti selezionati e formati dall’Arif, ai quali è stata attribuita la qualifica di “assistente fitosanitario”: compiti e prerogative sono stabiliti dal decreto legislativo n. 19/2021 che ha adeguato alla legislazione europea le norme nazionali per la protezione delle piante dagli organismi nocivi.

Operano in squadre composte da due persone e sono muniti di un cartellino di riconoscimento, che riporta il numero di registrazione nell’elenco regionale, foto, dati identificativi, riferimento normativo, logo della Regione Puglia, data di avvio e termine dell’incarico.

L’intera operazione, in ogni sua fase, non comporterà alcun elemento invasivo o distruttivo, se non l’ingresso nei fondi agricoli da parte degli assistenti fitosanitari e il prelievo di piccolissime parti di pianta.

L’amministrazione comunale di Bitonto, vista l’importanza del monitoraggio per la prevenzione della diffusione dell’infezione da xylella, invita i proprietari dei fondi agricoli interessati a fornire la massima collaborazione.

Per maggiori informazioni: www.emergenzaxylella.it.