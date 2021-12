Oggi e domenica mercato straordinario serale a Bitonto

Sono tre le date concordate dall’amministrazione comunale con le associazioni di categoria per i mercati straordinari serali di merci varie nel periodo natalizio: 12 e 19 dicembre a Bitonto, 16 dicembre a Mariotto.

Oggi e domenica prossima il mercato si svolgerà a Bitonto dalle 16 alle 22 lungo via Centola, via De Gasperi e viale Giovanni XXIII, nel tratto compreso tra via Centola e via Dante.

Giovedì 16 dicembre, sempre dalle 16 alle 22, il mercato nella frazione di Mariotto sarà ospitato in piazza Roma, e interesserà le canalizzazioni che portano da via Traetta a via Cimabue.

Nelle tre giornate di svolgimento dei mercati straordinari di Natale, la Polizia locale (ordinanza n. 990/2021) ha istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle 14 alle 24.

A Bitonto il divieto riguarderà via Centola, viale Giovanni XXIII (tratto compreso tra via Centola e via Dante), via De Gasperi e le strade laterali che conducono alla zona occupata dal mercato.

A Mariotto il divieto interesserà piazza Roma, con riferimento alle canalizzazioni che da via Traetta portano a via Cimabue.

Per consentire la regolare installazione delle bancarelle sono previste, inoltre, specifiche operazioni di pulizia e la rimozione di tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti nelle zone che ospiteranno gli operatori commerciali.