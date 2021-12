"U Fùche a Santa Lucia" rimandato al prossimo fine settimana

Squadra Allieve Iris in gara a Caorle. Sara Brunetta fra le cinque in pedana

Tutto pronto in casa Ginnastica Ritmica Iris per prender parte al 2° Campionato Nazionale di Insieme Gold che si disputerà domani al Palamare Vicentini di Caorle. L’evento in terra veneta, organizzato dalla Novagym, sarà aperto dalla fase di qualificazione