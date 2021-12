“A Natale dona Amore”, la nuova campagna di Avis Bitonto

“A Natale dona Amore” è il nome della nuova campagna di sensibilizzazione al dono promossa da Avis Bitonto. L’iniziativa, che ha preso il via ieri, gioca sulla parola “dono” come regalo e come donazione di sangue, per invitare a donare, anche durante le festività natalizie.

“Abbiamo scelto di utilizzare Facebook e Instagram perché sono i canali social più vicino ai giovani: il nostro obiettivo è incentivare al dono, soprattutto durante le feste, perché il bisogno di sangue non va in vacanza, ma anche e soprattutto per far conoscere ai giovani la realtà di Avis, l’impegno quotidiano nell’aiutare chi ha bisogno e la bellezza e importanza del dono”, spiega Massimo Rutigliano, presidente di Avis Bitonto.

Aderire alla campagna #anataledonaamore è semplice: nelle storie in evidenza sul profilo Instagram di Avis Bitonto (@avisbitonto), basta taggare Avis Bitonto e un amico, invitandolo a ripetere l’azione, così da coinvolgere quante più persone possibili. “Regaliamo un Natale sereno alle tante persone che hanno bisogno del nostro aiuto, doniamo il sangue e invitiamo quanti più conoscenti a donare”, continua Rutigliano.

Intanto è partita la raccolta di giochi da destinare ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti di Oncologia pediatrica, Neuropsichiatria infantile e Fibrosi cistica del Policlinico di Bari. Chi vorrà, potrà consegnare un giocattolo che i volontari Avis consegneranno ai piccoli pazienti nel pomeriggio del 22 dicembre. È anche possibile donare una piccola offerta per l'acquisto dei giocattoli. È possibile consegnare i giochi tutti i giorni, previo accordo telefonico al numero 392 4649410, anche con ritiro a domicilio.

Inoltre è possibile consegnare, entro giovedì 23 dicembre alle 20, il regalo per i propri bimbi all’Avis Bitonto, che venerdì 24 dicembre alle 14, li affiderà a Babbo Natale in persona, dell’associazione “Angeli della strada”, che in moto arriverà a casa dei bimbi per consegnare il regalo di mamma e papà.

E giovedì 23 dicembre, alle 18.30, appuntamento in piazza Aldo Moro per gli auguri di Natale con cioccolata calda e panettone.

“Ringrazio tutti i volontari, i collaboratori e donatori di Avis Bitonto”, conclude il presidente Rutigliano.