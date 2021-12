A Mariotto nasce un Comitato per difendere i lecci di piazza Roma

Forte partecipazione all’incontro pubblico di sabato scorso al Centro sociale dell’anziano di Mariotto, per discutere della corretta gestione del verde urbano e delle problematiche legate ai lecci di piazza Roma, cuore della frazione.

Organizzato dal movimento VogliAMO Bitonto Pulita, il dibattito è stato moderato da Vincenzo Fiore, blogger di SCREPMagazine. Dopo una breve introduzione affidata al volontario ambientalista Antonio Dresdi, sono intervenuti i tecnici Claudio Gravinese, dottore in scienze forestali, e Pierpaolo Natilla, dottore agronomo.

Molteplici i punti di approfondimento trattati: morfologia e funzionamento di un albero, differenze tra corrette ed errate potature (dannosi ed esagerati sono stati giudicati dai due esperti gli interventi eseguiti sugli esemplari della piazza di Palombaio), scelta del giusto albero nei contesti urbani, benefici del verde cittadino, trattamenti fitosanitari da effettuare o meno sui lecci di Mariotto, in periodi in cui i fitofagi presenti non stiano svernando.

I numerosi interventi di chi ha voluto esprimere la propria opinione a riguardo, in linea con lo spirito propositivo dell’incontro, hanno spinto i partecipanti ad annunciare la promozione di un “Comitato cittadino per un futuro di speranza dei lecci di piazza Roma” messi a dimora dalla lungimiranza e dall’amore per la propria comunità dagli avi dei residenti a Mariotto.

L’intero incontro di sabato scorso è visibile sulla pagina Facebook del canale d’informazione generale Liberamente.

Oggi alle 17, sempre al Centro sociale dell’anziano di Mariotto, si terrà un’ulteriore riunione per definire i prossimi step organizzativi, rendere noti i promotori del Comitato ed illustrare il mandato affidato ai tecnici Gravinese e Natilla di redigere una perizia sullo stato dei lecci di piazza Roma.