Nuovi buoni spesa famiglie in difficoltà, avviso per gli esercizi commerciali

Il Comune di Bitonto intende formare un elenco aperto di esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa che saranno erogati con il nuovo avviso indirizzato alle famiglie in difficoltà economica che non sono in grado di provvedere ai bisogni primari, a causa delle misure legate all’emergenza sanitaria per il Covid-19 .

L’invito è rivolto ai titolari di attività di commercio al dettaglio di beni alimentari e di beni di prima necessità, oppure farmaci, prodotti medicali e ortopedici, prodotti per l’igiene personale e la pulizia domestica, operanti sul territorio comunale.

Aderendo all’iniziativa, gli esercizi commerciali potranno accettare i buoni spesa che il Comune erogherà nella forma di voucher elettronico, il cui importo sarà caricato sulla tessera sanitaria dei beneficiari.

I buoni spesa potranno essere utilizzati dai beneficiari entro il 30 settembre 2022.

L’adesione va presentata utilizzando la piattaforma SiVoucher (https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php).

Sul sito istituzionale del Comune sarà pubblicato e aggiornato ad ogni nuova adesione l’elenco degli esercizi commerciali accreditati.

L’avviso integrale è consultabile all’albo pretorio online nella sezione “Avvisi comunali” ed è disponibile in allegato.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 080 3716203 e 351 7011218, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.