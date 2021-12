Due bandi di concorso per selezionare 4 nuove unità di personale

Con determinazioni n. 1421/2021 e n. 1422/2021 il Servizio per la Gestione del personale ha indetto due distinte procedure concorsuali per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 4 unità di personale, due istruttori amministrativo-contabili di categoria C, di cui uno riservato ai volontari delle forze armate, e due funzionari amministrativo-contabili di categoria D, in applicazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023.

Contestualmente sono stati approvati i due bandi di concorso, consultabili sul portale internet comunale nella categoria “Concorsi e selezioni” dell’Albo pretorio e nella sottosezione “Bandi di concorso” della sezione “Amministrazione trasparente”, che saranno prossimamente pubblicati (presumibilmente il 31 dicembre) sulla Gazzetta Ufficiale (per estratto).

A partire da quella data gli interessati avranno trenta giorni di tempo per presentare la domanda di partecipazione.

Al concorso per i posti di categoria C, posizione economica C1, è possibile partecipare se si è in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Il bando per i funzionari di categoria D, posizione economica D1, è aperto, invece, ai possessori di una laurea triennale (o equiparata) nelle classi disciplinari Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16), Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18), Scienze economiche (L-33), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36), Sociologia (L-40) e Statistica (L-41) o di una laurea magistrale (o specialistica o del vecchio ordinamento equiparate) nelle classi disciplinari Scienze dell’economia (LM-56), Scienze della politica (LM-62), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), Scienze economico-aziendali (LM-77), Scienze statistiche (LM-82).

L’assessora al Personale, Angela Scolamacchia, esprimendo a nome dell’intera Giunta piena soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, ha dichiarato: “Il Comune di Bitonto dopo quasi 30 anni torna ad assumere con pubblico concorso nuove risorse umane. La selezione è indirizzata all’individuazione di profili medio-alti, per garantire un ricambio generazionale e professionale indispensabile per consentire alla macchina amministrativa comunale di affrontare con forze nuove e qualificate anche le impegnative sfide legate all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.