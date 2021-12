Dal Lions Club Bitonto panettoni e pandori per la mensa della Fondazione Santi Medici

Dopo i precedenti service “Prevenzione del Diabete” e “Raccolta Alimentare”, continua l’attività solidale del Lions Club Bitonto nei confronti della comunità. In occasione del Natale sono stati donati panettoni e pandori artigianali alla mensa dei poveri gestita dalla Fondazione Santi Medici.

A consegnarli sono stati il presidente Giovanni D’Elia e la past presidente Alina Murgolo. “È Natale per tutti, soprattutto per i più bisognosi”, commenta D’Elia.

Questo piccolo gesto di solidarietà segue quello dell’anno scorso, quando furono donati buoni spesa con la presidenza di Alina Murgolo ad una realtà straordinaria che opera sul nostro territorio, fornendo migliaia di pasti, sotto la guida spirituale di don Vito Piccinonna.

“Una eccellenza che favorisce l’integrazione, accoglie, aiuta e fornisce pasti ai bisognosi, cosa non facile, e la pandemia ha complicato tutto ancora di più, creando nuovi bisogni e aumentando in numero esponenziale l’utenza che li necessita. Il nostro territorio – commenta il presidente del Lions Club Bitonto – si trova di fronte a numerosissime persone in disagio e in difficoltà che vanno sostenute. Con l’acquisto dei panettoni abbiamo contribuito anche a sostenere il Centro Lions Raccolta Occhiali Usati, perché una parte del costo di acquisto è stato devoluto al centro”.

Si tratta di un centro di eccellenza che recupera e rigenera occhiali usati da mandare ai Paesi poveri, per lo più in Africa, che ne hanno bisogno. “Nel nostro piccolo e grazie alla solidarietà, generosità e al cuore grande dei nostri soci e benefattori, abbiamo potuto donare un pizzico di dolcezza e di atmosfera natalizia. Siamo consapevoli che il nostro gesto è solo una goccia nel mare, ma ci auguriamo che sia di stimolo per tanti altri”, è l’auspicio del presidente D’Elia.