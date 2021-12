Si chiama “Merry Christmas… Note di Natale”, l’album di fra Leonardo Civitavecchia che racchiude tutta la magia del Natale. Contiene dieci grandi classici della tradizione natalizia e sarà presentato mercoledì 29 dicembre alle 20.30 al teatro Traetta di Bitonto.

“I canti natalizi non appartengono soltanto alla nostra storia, in un certo senso formano la nostra storia nazionale e cristiana. Questo è il nostro Natale! Un album tutto nuovo per vivere e celebrare l’umile umanità del Bambino Gesù”, dichiara fra Leonardo, che ha voluto mettere in copertina l’immagine dell’ideatore del presepe San Francesco d’Assisi “per fare memoria di quel bambino che è nato a Betlemme, per poter ‘in qualche modo intravedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie ad un neonato e, nella scena del presepe, onorare la semplicità, esaltare la povertà e lodare l’umiltà”.

Nell’album sono presenti grandi classici come “Astro del ciel”, “Venite fedeli” e “Noël Noël”, l’intramontabile “Tu scendi dalle stelle” e “Bianco Natale” accanto a “Le campane di Natale”, “Abete di Natale”, “Gli Angeli delle campagne”. E infine i brani in inglese: “Mary’s Boy Child” e “Santa Claus is coming to town”.

Il concerto al teatro Traetta è già sold out: 200 i posti messi gratuitamente a disposizione dall’amministrazione comunale. Ospiti della serata, la maestra Tina Masciale per la zampogna e il gruppo folklorico Re Pambanelle di Bitonto.

“Merry Christmas… Note di Natale”, attraverso la voce melodiosa di fra Leonardo Civitavecchia, “profeta del sorriso e dell’abbraccio”, è un invito a conservare in noi la gioia del Natale anche quando le feste saranno passate. “Non possiamo festeggiare il Natale senza il festeggiato. Gesù è il dono più bello! È lui che ci fa essere veri cristiani, il centro della storia e della nostra fede”, raccomanda il frate della parrocchia di San Leone Magno a Bitonto, dov’è possibile richiedere le copie dell’album.

Per informazioni e prenotazioni: fraleonardo2017@gmail.com.