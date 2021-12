Più di 50mila euro all’Airc grazie alla lotteria di Network Contacts e Contasudinoi

Grande cuore, grandi numeri: l’equazione, nella lotteria natalizia di Network Contacts, è automatica da tempo. E ogni volta, nonostante le difficoltà e il periodo complicato, il risultato sorprende. Quest’anno Network Contacts e la onlus Contasudinoi hanno raccolto ben 51.500 euro, devoluti interamente ad Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro), storica partner sociale di Network Contacts.

“Un risultato straordinario – commenta il direttore generale di Network Contacts, Giulio Saitti – che conferma una volta di più l’incredibile spirito di solidarietà che anima i lavoratori, i manager e tutto il mondo che ruota attorno a noi. C’è davvero da essere orgogliosi”.

L’estrazione, che ha avuto luogo nei giorni scorsi nella sede in via Olivetti a Molfetta, ha riguardato ben 10.300 biglietti. Sono tanti quelli venduti in queste settimane. Centinaia di famiglie che hanno scelto di scommettere, assieme a Network Contacts e a Contasudinoi, sul valore della ricerca per sconfiggere il cancro. All’evento ha partecipato Antonio Moschetta, ricercatore di Bitonto e personaggio simbolo della lotta contro i tumori. “Siamo onorati di averlo ospitato – dichiara Diletta Rosati, presidente della onlus Contasudinoi – e siamo fieri di continuare a dare il nostro piccolo grande supporto ad Airc per le sue battaglie”.