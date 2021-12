RestartBA2030, oltre 250 i giovani partecipanti

Oggi, dalle 15.30, nella Sala del colonnato del Palazzo della Città Metropolitana di Bari (lungomare Nazario Sauro 29) si terrà l'evento interattivo #RestartBA2030, nel corso del quale sarà presentato il percorso partecipativo del Piano Strategico BA20>30 e dell’Agenda metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile. Interverranno il consigliere delegato alla pianificazione strategica, Michele Abbaticchio, il referente del sindaco metropolitano in materia Luigi Ranieri, e l’unità di progetto della Città metropolitana.

Ad oggi sono oltre 250 i giovani che parteciperanno all’evento, sia in presenza che on line, attraverso la piattaforma Eventbrite.

Con questa iniziativa la Città Metropolitana riprende le attività avviate nel 2019 dal Tavolo dei Giovani, sospese a causa dell’emergenza sanitaria, e finalizzate a raccogliere proposte e contributi da parte di studenti e giovani professionisti dell’area metropolitana per la redazione del piano strategico metropolitano Ba20>30. Attività che riprenderanno a svolgersi attraverso gruppi di lavoro tematici, eventi pubblici, incontri formativi presso le sedi della Città metropolitana di Bari o i Comuni del territorio, ma anche in modalità di videoconferenza e attraverso i canali social.

La Città Metropolitana è impegnata con tutti gli attori istituzionali, economici e sociali del territorio in un’intensa attività di co pianificazione e co progettazione di una serie di interventi già finanziati dal Patto per Bari e da altri bandi nazionali ed europei. L’obiettivo è cogliere al meglio le grandi opportunità che arriveranno dai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per i quali sarà fondamentale un’ampia visione del futuro che vedrà anche il contributo dei giovani dell’area metropolitana.

I ragazzi iscritti al Tavolo dei Giovani, provenienti dal territorio metropolitano di Bari e di età compresa fra 16 e 29 anni, sono in parte senza alcuna esperienza ma motivati a contribuire alla realizzazione delle attività del Piano strategico. Ci sono anche professionisti entro i 40 anni, con esperienza professionale e personale nei settori dell’ingegneria, delle scienze ambientali e agrarie, dell’architettura e dell’urbanistica, delle scienze sociali e antropologiche, dell’economia e del turismo, della cultura, del sociale e della tutela, valorizzazione e promozione del territorio.

Tutti sono chiamati ad offrire il proprio contributo sulla scorta delle seguenti undici azioni strategiche individuate dalla Città Metropolitana: Agenda digitale, Mobilità sostenibile; Attrattori culturali e ambientali; Istruzione, lavoro e innovazione sociale; Housing sociale e inclusione attiva; Waterfront metropolitano; Rigenerazione urbana e sociale delle periferie; Riqualificazione urbana e sociale dei centri urbani; Agricoltura 4.0; Energia sostenibile e cambiamenti climatici e Industria 4.0.

L'evento di oggi prevede una sessione di presentazione dei singoli assi strategici e una di interazione in tempo reale con i partecipanti.

Tutti possono partecipare all’evento da remoto, senza limitazioni di numero, attraverso la piattaforma Eventbrite al link https://www.eventbrite.it/e/registrazione-restartba2030-tavolo-dei-talenti-e-delle-giovani-generazioni-227562955927

Le iscrizioni sono ancora aperte.