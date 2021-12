Varcando il cancello d’ingresso si ha come la sensazione di entrare in un mondo parallelo, che riporta d’improvviso cento anni addietro, quasi alle origini dei nostri borghi cittadini. Si presenta così il caratteristico presepe vivente di Palombaio, organizzato come sempre dai volontari dell’associazione San Gaspare Bertoni Anspi e della parrocchia Maria Santissima Immacolata.

Dopo un anno di stop forzato causa Covid, si sono riaperti sabato 18 e domenica 19 dicembre i cancelli del parco Gaetano Vacca, il sito che ospita il presepe. Il percorso guidato, meticolosamente creato, conduce i visitatori attraverso le botteghe storiche che negli anni passati sono state il fulcro delle nostre città: c’è il fabbro col suono inconfondibile dei suoi attrezzi; c’è la signora che lavora al tombolo, un cuscino particolare che permette l’esecuzione dei merletti, assieme a chi invece è all’opera con l’uncinetto tradizionale; non potevano mancare il falegname e il frantoio tradizionale nella terra patria dell’olio; è presente anche l’enogastronomia con pasta fresca preparata al momento e assaggini di liquori fatti in casa. Proseguendo la visita, è piacevole percorrere un imponente ponte che sorvola un laghetto per giungere ad una cascata artificiale allestita accanto ad un mulinello. Si arriva infine allo spiazzo in cui possibile ammirare la grotta della natività e, specialmente per i più piccoli, accarezzare il nuovo arrivato: l’asinella Carolina.

Ultima tappa è la zona degustazione in cui tutte le prelibatezze vengono preparate dal vivo, e dove si può trascorrere un po’ di relax in compagnia di un falò sempre acceso.

L’intera manifestazione segue con scrupolo le vigenti normative anti contagio, con ingressi contingentati, afflusso regolato, controllo del green pass e obbligo di mascherina all’interno del sito.

Le prossime aperture sono previste il 25 e il 26 dicembre, poi il 2, il 5 e il 6 gennaio per il tradizionale arrivo dei re magi.