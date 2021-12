Cure odontoiatriche low cost, «Fenomeno da controllare»

«Manca poco allo scadere di quest’anno. È per noi tempo di bilanci ma non possiamo esimerci dal consegnare a chi ci legge e a chi ci ascolta delle riflessioni»: così il presidente dell’Andi (Associazione nazionale dentisti italiani) per le province Bari e Bat, Fabio De Pascalis, interviene commenta il drammatico epilogo di un caso di “turismo” dentale, terminato con la morte del paziente. L’andriese Agostino Sellitri (71 anni) era andato in Albania per sottoporsi ad un intervento di protesi dentale, ma nella notte successiva all’intervento un infarto l’ha stroncato.

«Al netto delle correlazioni e delle implicazioni che quell’intervento può aver causato – dichiara De Pascalis – sento il dovere, a nome mio e di tutti i colleghi, di richiamare a norme di prudenza e di attenzione nel momento in cui chiunque decida di affrontare un viaggio di questo tipo. Le promesse di interventi dentali low cost nascondono insidie e rischi che non possono essere sottaciuti. Peraltro questi pazienti vengono reclutati in modo poco trasparente. Invitiamo tutti a non farsi abbindolare: il basso costo significa spesso scarsa assistenza, mancato rispetto dei tempi clinici necessari, nonché stress fisico e psicologico eccessivo per il paziente”.

“Molto spesso – aggiunge il presidente Andi Bari e Bat – tocca a noi riparare i danni fatti altrove, e non è così semplice come si pensa. Curarsi in Italia, invece, ha le sue garanzie non solo perché avviene da parte di professionisti iscritti all’Ordine, ma anche perché non è consentito derogare ad alcun obbligo igienico sanitario che la legge ci impone».

Per Fabio De Pascalis «preso atto di questo fenomeno, purtroppo sempre più frequente a causa della crisi economica imperante, non possiamo rimanere indifferenti. Se da un lato ci impegniamo a venire incontro ai pazienti, dall’altro però vigileremo su questo fenomeno».