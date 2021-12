Attestati di encomio agli agenti della Polizia metropolitana

Il sindaco metropolitano Antonio Decaro, con il consigliere delegato Franco Leggiero, ha consegnato ieri attestati di encomio a tutti gli agenti della Polizia metropolitana per il servizio reso alla comunità dell’area metropolitana di Bari, in particolare nella prima fase della pandemia che ha visto il corpo impegnato in una serie d’interventi volti al contenimento del contagio da Covid-19.

La Polizia metropolitana di Bari, guidata dalla comandante colonnello Maria Centrone, ha dimostrato “abnegazione, determinazione e spirito di iniziativa” nello svolgimento dell’attività quotidiana di prevenzione, presidio e controllo del territorio, fornendo in molti casi supporto operativo alle polizie locali in alcuni Comuni.