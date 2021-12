Censimento della popolazione, ultimi due giorni per i ritardatari

Sono un centinaio (su un totale di 586) le famiglie bitontine che, pur avendo ricevuto per posta dall’Istat ben tre lettere con l’invito a compilare autonomamente il questionario del Censimento della popolazione 2021, non hanno provveduto a farlo entro il 13 dicembre. Per recuperare i ritardatari, i rilevatori incaricati e l’Ufficio comunale di Censimento saranno al lavoro fino a domani.

Per le famiglie chiamate a rispondere al Censimento Istat è possibile, in questi ultimi due giorni, rivolgersi all’Ufficio comunale di Censimento (080 3716222 - 329 0567080) per compilare il questionario al telefono o concordare un appuntamento anche a domicilio con un rilevatore. In alternativa è possibile inviare una mail all’indirizzo comunicazione@comune.bitonto.ba.it indicando il proprio numero di telefono, per essere ricontattati dai rilevatori comunali.

Rispondere al questionario del Censimento è un obbligo di legge per tutti i cittadini sorteggiati dall’Istat. In caso di rifiuto immotivato è prevista una sanzione fino a 2.065,83 euro.