Passeggiata nel centro antico, alla scoperta di presepi e Vie dei Fiori

Una passeggiata nel centro antico, alla scoperta dei presepi e delle Vie dei Fiori, questa sera a Bitonto. Si parte alle 18 da Porta Baresana, e a fare da guida saranno Nicola Abbondanza, presidente del Circolo dei Poeti, e Michele Castellano.

Mai come quest’anno le strade e le piazze della città vecchia si sono vestite di luci e addobbi, per accogliere i visitatori e regalare scenari da cartolina.

“Questa visita è un modo per scoprire angoli nascosti del nostro meraviglioso centro antico o per vederli sotto una luce nuova, quella della bellezza che i residenti si sono impegnati a creare per Natale, mettendoci cura e amore”, sottolinea Castellano.