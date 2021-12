Christmas Lab, laboratori per donne e bambini e un mercatino solidale

Si chiama Christmas Lab il programma di iniziative dedicato a donne e bambini proposto per le festività natalizie e di fine anno dal polo familiare “Famiglie in Comune” dell’ambito territoriale Bitonto-Palo del Colle, che ha sede nella struttura dell’ex pretura a Bitonto.

Le iniziative comprendono laboratori pedagogici, attività creative e giochi a premi per bambini, oltre a laboratori tutti al femminile.

Il laboratorio, denominato “Bottega creativa”, è dedicato al talento e alla valorizzazione dell'arte manuale di donne e mamme, che saranno impegnate nella creazione e realizzazione di calze natalizie. Gli incontri, in programma fino al 4 gennaio, intendono favorire occasioni di confronto e condivisione tra le partecipanti.

È dedicato ai più piccoli e prevede attività "sentite" e pensate con l'obiettivo di realizzare creativamente e artisticamente simboli e rappresentazioni legate alle tradizioni di Natale il laboratorio pedagogico "Creative Lab: decoriamo il Natale". In questo caso il programma di incontri è previsto dal 27 al 30 dicembre.

A conclusione del percorso di Christmas Lab sarà allestito un mercatino solidale per l’esposizione delle creazioni realizzate durante i laboratori e il libero scambio aperto a tutti. Chiunque – spiegano gli organizzatori – potrà partecipare e scegliere liberamente di effettuare una donazione (viveri, giochi, prodotti di bellezza…), perché il mercatino nasce nel rispetto della filosofia dell’economia circolare per cui “nulla va perduto”.

Il mercatino solidale si svolgerà mercoledì 5 gennaio, dalle 10 alle ore 12.30, negli spazi del polo “Famiglie in Comune” nella sede dell’ex pretura di Bitonto in via Planelli 1.

Per informazioni e iscrizioni ai laboratori è possibile telefonare o inviare un messaggio whatsapp al numero 331 1361070.

Tutte le attività saranno realizzate nel rispetto delle norme di prevenzione dei contagi da Covid-19.

“Questa nuova iniziativa – dichiara l’assessore al welfare del Comune di Bitonto, Gaetano De Palma – nasce con l’obiettivo di offrire un’occasione unica e magica per sostenere il bisogno e il desiderio di compartecipazione e vicinanza dei cittadini. Lo facciamo coltivando valori importanti quali il diritto di divertirsi, di sperimentare e di apprendere regole sociali grazie ad attività creative, culturali e ludiche in un ambiente sano e all’insegna della condivisione circolare. Il tutto è concepito avendo per valore cardine l’obiettivo di fare comunità e favorire l’inclusione sociale”.

Christmas Lab, al pari di “Famiglie in Comune”, progetto ideato dal Piano sociale di zona per favorire il dialogo tra diverse generazioni, promuovere l’acquisizione di competenze, organizzare attività ludico ricreative e di informazione e sensibilizzazione, è frutto del lavoro congiunto dell’equipe multidisciplinare dell’Ufficio di Piano e delle professioniste della cooperativa sociale Innotec.