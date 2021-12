Vaccinazioni pediatriche a sportello, open day fino al 5 gennaio

Da ieri e fino al 5 gennaio l’Asl Bari ha organizzato sette giornate a sportello per incentivare le vaccinazioni in favore dei bambini della fascia di età 5-11 anni. Un impulso alla protezione dei più piccoli, per fare in modo che dopo le festività le attività didattiche siano in massima sicurezza. Lo conferma il direttore generale della Asl, Antonio Sanguedolce: “La priorità ora è andare veloci, accelerare i tempi delle somministrazioni per i bambini che sono già a quota 6mila per la nostra Asl. Gli open day daranno maggiori possibilità alle famiglie per vaccinare i propri figli in tempo per mettere la scuola in sicurezza”.

Mentre continuano le somministrazioni scuola per scuola programmate dal Dipartimento di Prevenzione, e prosegue in parallelo la campagna vaccinale a cura dei pediatri di libera scelta, la Asl ha deciso di potenziare l’offerta vaccinale per le famiglie predisponendo open day pediatrici negli hub di Mola di Bari, Triggiano, Molfetta e in una sede scolastica a Conversano.

Hub Mola di Bari (via Ricciotto Canudo 12)

30 dicembre 2021 ore 9-12

4 gennaio 2022 ore 9-12 / 14.30-17.30

5 gennaio 2022 ore 9-12

Hub Triggiano (via Ferrari)

29 dicembre 2021 ore 15-18

Conversano Palestra 2° circolo didattico statale via Firenze (via Guglielmi)

30 dicembre 2021 ore 15-18

Molfetta Palacozzoli (via Salvo D’Acquisto)

4 gennaio 2022 9-13 / 15-18

I minori potranno accedere alla vaccinazione accompagnati anche da un familiare o soggetto terzo (nonni, fratello/sorella maggiorenni…) purché in possesso di delega sottoscritta da parte di entrambi i genitori/tutori/affidatari e muniti del modulo di consenso informato compilato e sottoscritto.