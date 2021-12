”Lo Spirito del Signore è sopra di me;

per questo mi ha consacrato con l'unzione,

e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio,

per proclamare ai prigionieri la liberazione

e ai ciechi la vista;

per rimettere in libertà gli oppressi”.

(Luca 4,18)

Oggi ha cessato la sua vita terrena Antonio Mattia, sacerdote. Ormai da diversi anni si era ritirato a vita privata dopo un servizio incessante e pieno di letizia prestato nella Chiesa di Bari-Bitonto.

Il versetto di apertura, tra i prediletti di don Antonio, tratto dal Vangelo secondo Luca, condensa perfettamente lo stile cristiano dell'uomo e del sacerdote. Tornare a Nazareth, in un luogo insignificante, per rivoluzionare il mondo da lì. Lasciare la città, il palazzo, riprendere l'umile fatica nell'anonimato.

Per fare quale rivoluzione? Annunciare la salvezza ai poveri, ai prigionieri, ai ciechi, agli oppressi, nei luoghi in cui essi abitano, ovvero nell'anonimato delle periferie.

La salvezza del povero non è la ricchezza, del prigioniero non è la fuga dal carcere, del cieco non è la vista annebbiata del primo sole, degli oppressi non è la licenza di opprimere. La rivoluzione non è il ribaltamento dei ruoli. La rivoluzione, la metànoia, come piaceva dire a lui, è un cambio di punto di vista, di mentalità. Questa nuova mentalità era il suo modo di intendere il Vangelo.

Per questa sua speciale vocazione, noi sentiamo l'urgenza di ricordarne la figura. La nostra città, i nostri giovani, le nostre famiglie che alla sua fonte hanno bevuto, e noi stessi, che oggi ci accostiamo alla "più alta forma di carità", che può e deve essere la politica, abbiamo un dovere: custodire la sua vita come un modello possibile, reale, incarnato.

Sappiamo che il nostro compito, nella rivoluzione, consiste nel prendere parte, nell'essere partigiani dei poveri, dei ciechi, dei prigionieri, degli oppressi. Di raccoglierne il grido e di tradurlo in giustizia. E se la salvezza non è alla nostra portata, di certo la giustizia ci inchioda alle nostre responsabilità.

Grazie, don Antonio.