Prefetto e sindaco metropolitano all’inaugurazione di piazza Caduti del terrorismo

Oggi alle 11 è in programma il taglio del nastro per l’inaugurazione della nuova piazza Caduti del Terrorismo, primo dei quattro interventi del progetto Lungolama finanziato con fondi Cipe nell’ambito del Patto per la Città Metropolitana di Bari.

I lavori hanno ridisegnato il volto della storica piazza, dalle cui viscere durante gli scavi sono emersi importanti reperti archeologici risalenti al IV secolo a.C., con la creazione di un’area pedonale e un’area ludica immersa nel verde.

L’inaugurazione istituzionale della piazza sarà preceduta dall’omaggio alla memoria di Anna Rosa Tarantino, l’anziana vittima innocente di mafia, uccisa per strada nel centro antico di Bitonto il 30 dicembre del 2017, durante uno scontro armato tra clan rilavi. L’omaggio sarà reso ai piedi della targa che ricorda quel tragico giorno, posta all’inizio di via Porta Robustina che si affaccia proprio su Piazza Caduti del Terrorismo.

Ai due momenti istituzionali, che si svolgeranno nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza per la prevenzione dei contagi da Covid-19, parteciperanno, con il sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio ed i rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale, il prefetto di Bari Antonia Bellomo, il sindaco metropolitano di Bari Antonio Decaro ed altri sindaci della Città metropolitana di Bari.

“L’inaugurazione della nuova piazza Caduti del Terrorismo – sottolinea il sindaco Michele Abbaticchio – è motivo di grande orgoglio per noi, rappresentando il primo step di un percorso progettuale, finanziato dalla Città Metropolitana nell’ambito del Patto per le città, destinato a cambiare radicalmente nei prossimi anni il volto di una parte importante della nostra meravigliosa città e il suo stretto rapporto con la Lama Balice. La piazza da oggi sarà uno spazio più vivibile per le famiglie e luogo della memoria, per non dimenticare la nostra storia più antica ma anche le vicende più tragiche e dolorose per noi come l’assassinio di Anna Rosa Tarantino, a cui simbolicamente dedichiamo questo momento di rinascita per la città”.