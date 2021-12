Una delle piccole allieve della Scuola di Architettura per Bambini Copyright: SOUx Bitonto a Domicilio

Una delle piccole allieve della Scuola di Architettura per Bambini Copyright: SOUx Bitonto a Domicilio

Degrado in via Burrone Copyright: Aves Modugno Protezione Civile

Fiori dal letame. Solo i bambini sanno vedere il bello anche tra l’immondizia e l’orrore, ed è quello che hanno fatto i piccoli allievi della Scuola di Architettura SOUx Bitonto a Domicilio.

La terza lezione all’aperto, tre giorni fa, ha spalancato i loro occhi sulla realtà degradata di alcuni tratti del parco naturale regionale di Lama Balice, come via Burrone. È stata una full immersion nella grande bellezza della natura e nel suo contrario: i rifiuti abbandonati e inceneriti in mezzo al verde, ferite aperte nel cuore del nostro paesaggio.

“I bambini erano arrabbiati – commenta l’architetto Loredana Modugno, direttrice della scuola SOUx – e, come adulta, mi sono davvero vergognata di metterli di fronte a tanta bruttura, ma la consapevolezza dello stato attuale di Lama Balice è una parte imprescindibile del processo di rigenerazione che vogliamo operare. Sono bambini dai 7 ai 12 anni, e mi ha sbalordito la loro capacità di azzerare immediatamente tutto quello scempio per immaginare come risanarlo e valorizzare la lama”.

Superato l’impatto forte del sopralluogo, i bambini hanno provato a riportare su mappa i dati percettivi e sensoriali raccolti durante il percorso e ad immaginare come rendere vivibili i luoghi visitati, come “abitare la natura e gli spazi aperti”, immaginando progetti di trasformazione dei siti degradati incontrati lungo il percorso. Sentimenti di rabbia e indignazione, ma anche il forte desiderio di cambiare le cose, hanno accomunato le reazioni dei bambini di fronte a tanta inciviltà.

“Che dolore vedere Lama Balice ridotta a discarica a cielo aperto: un’immensa risorsa ecologica e ambientale sprecata, quando invece dal suo utilizzo e dalla sua organizzazione potrebbe dipendere il potenziamento dell’identità storica di Bitonto e della sua comunità. Prendersi cura di questo territorio è strumento non solo di riqualificazione urbana, ma anche di aggregazione sociale e di sperimentazione di nuove forme di stili di vita e di vivibilità urbana”, afferma Loredana Modugno.

È stata lei a guidare i bambini della Scuola di Architettura in questo cammino “accidentato“, insieme alla collega Chiara Spinelli e ai volontari dell’Aves Modugno Protezione Civile, autori degli scatti che pubblichiamo e che documentano i reati ambientali di cui è disseminata la lama. A fine percorso, ad accogliere i bambini per mettere su carta idee e progetti, il “porto sicuro” di Masseria Lama Balice.

Per informazioni sulla scuola e sulle prossime lezioni: 338 2153108.