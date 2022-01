Marco Tribuzio è il nuovo presidente del gal Terre di Murgia

È il bitontino Marco Tribuzio il nuovo presidente del gal Terre di Murgia, il gruppo di azione locale che racchiude i comuni di Altamura, Bitetto, Cassano delle Murge, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle e Toritto.

La nomina è arrivata qualche giorno fa da parte del consiglio di amministrazione del gal, di cui Tribuzio è membro dal 2016. Succede a Massimiliano Scalera. Ad Antonia Massaro è stato affidato l’incarico di vice presidente.

Attualmente Marco Tribuzio ricopre anche gli incarichi di presidente del Banco delle Opere di Carità di Bari e consigliere generale della Fondazione Banco di Napoli.

A BitontoLive espone gli obiettivi che il nuovo consiglio di amministrazione si è prefissato: «La mia nomina a presidente si inquadra in una scelta che va nella direzione di dare una visione d’insieme a tutta la programmazione che il gal ha messo in campo per l’azione 2014-2020 e che si concluderà l’anno prossimo. Sarà un anno importante perché andranno a compimento tutti gli interventi pubblici nei sei comuni di pertinenza, opere per circa 2 milioni di euro: riqualificazione di strutture a fini turistici e rifacimento di alcuni giardini collegati alle scuole. Essendo l’unico componente del cda rimasto dal 2016, il consiglio avrà visto in me un elemento che ha vissuto la programmazione fin dal suo inizio».

«Faremo in modo – aggiunge – che il gruppo di azione locale Terre di Murgia, che ha sede principale ad Altamura, possa essere al servizio delle amministrazioni per la programmazione del prossimo Psr e al servizio del Pnrr, tenendo conto che sono appena cinque in Puglia i gal che raggiungono il target di spesa prefissato, ossia il 55%. Per il gal di Altamura abbiamo superato di poco questa soglia, considerando che la spesa complessiva si aggira attorno ai 5 milioni di euro. Speriamo di vedere realizzate anche tutte le attività finanziate (circa cinquanta) per i privati».

Il gal Terre di Murgia, con capitale sociale di 30mila euro, si costituì nel 1998 in attuazione del programma regionale Leader II, finalizzato a promuovere lo sviluppo integrato e sostenibile delle aree rurali. Nel corso degli anni, il gruppo di azione locale murgiano è stato protagonista nell’uso di fondi pubblici a valere della gestione di progetti di sviluppo locale, con molteplici cicli di programmazione. In riferimento al Programma di sviluppo rurale 2007-2013, il gal ha gestito fondi pubblici in piena coerenza con le disposizioni regionali, nazionali e comunitarie, dimostrando di avere una struttura e un’organizzazione adeguate ed efficienti, come è stato riscontrato anche nel corso dei controlli eseguiti dalle autorità competenti.

Per Marco Tribuzio la presidenza di questo gal virtuoso rappresenta dunque un incarico di grande responsabilità, ed una nuova sfida professionale.