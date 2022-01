La Polizia Ferroviaria al fianco degli "invisibili"

In occasione delle festività natalizie, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Bari hanno consegnato circa cento sacchetti contenenti dolci, mascherine e gel igienizzanti a persone bisognose.

Fino a qualche anno fa, i poliziotti organizzavano un pranzo nel Dopolavoro Ferroviario della stazione di Bari Centrale, dedicato ai cosiddetti “invisibili”. Insieme era possibile trascorrere un momento conviviale, allietato dalla musica, nello spirito del santo Natale.

A causa della pandemia tutto ciò non è più possibile, ma per manifestare la vicinanza a chi a Natale è solo e vive in condizione di disagio, i poliziotti hanno deciso di preparare un centinaio di sacchetti contenenti dolci, generi di conforto, gel igienizzanti e mascherine, che sono stati donati alle persone bisognose che frequentano la stazione.

Un piccolo gesto di vicinanza per chi è in difficoltà e in questi giorni si sente ancora più solo.