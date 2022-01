Un piccolo spazio verde dedicato al grande Ciccio Marrone

Un piccolo angolo verde per Ciccio, per la sua immensa persona, per ciò che è stato e per ciò che sarà per sempre.

Si terrà questo pomeriggio alle 17, nell’area delimitata del centro polifunzionale Paolo Borsellino, l’inaugurazione del piccolo spazio naturale dedicato all’indimenticato ragazzo dal cuore neroverde Francesco "Ciccio" Marrone, scomparso il 9 aprile dello scorso anno a soli ventinove anni per colpa di quel maledetto nemico comune chiamato Covid.

Alla cerimonia di inaugurazione presiederanno le istituzioni bitontine, la famiglia Marrone, le società sportive in cui Ciccio ha messo in mostra tutto il suo repertorio di passione, professionalità e talento, vale a dire il Bitonto Calcio, il Bitonto C5 Femminile e il Futsal Bitonto, nonché gli amici e i conoscenti con cui ha condiviso i momenti migliori del suo tempo.

Insomma, un'altra piccola grande manifestazione di "affetto comunitario" per contribuire a tenere viva la sua memoria, in uno dei luoghi sportivi che Ciccio ha più ha amato. Un’iniziativa lodevole e doverosa per far sì che chiunque passi di lì, negli anni, possa conoscere o ricordare che meravigliosa persona fosse.