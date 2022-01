La luce della Natività sulla facciata principale della Basilica dei Santi Medici

Nella Messa di Natale in Cattedrale, l’arcivescovo di Bari-Bitonto monsignor Giuseppe Satriano ha rivolto un appello accorato ai fedeli: “Dobbiamo aprire i nostri cuori alla presenza di un Dio fatto bambino, che ci accompagna e ci sostiene nella luce generativa nella nostra vita”.

Al “Dio fatto bambino” è dedicata la Natività proiettata di sera, durante le festività natalizie, sulla facciata principale della Basilica dei Santi Medici di sera: una grande e bellissima immagine multimediale, riportata nei Vangeli dell’infanzia di Matteo e Luca. Chiunque passi da piazza XXVI Maggio può sentirsi “abbracciato” da questa splendida immagine di luce, che crea un effetto artistico e spirituale.

Dopo il meticoloso restauro di consolidamento e conservativo delle opere murarie, voluto dal parroco-rettore don Vito Piccinonna, la Basilica dei Santi Medici è diventata più bella, accogliente e ben illuminata. Nell’ambito della ristrutturazione generale don Vito, spinto dalla necessità di garantire una maggiore sicurezza, ha deciso di sostituire le due porte d’ingresso laterali in alluminio dorato, corrose e mal funzionanti, con due nuove bussole antiporte in legno a vetro in stile moderno, dal disegno tradizionale a pianta quadrangolare con sagomature e maniglie, dotate di chiusura che garantisce funzionalità, isolamento e sicurezza. Le nuove bussole antiporte, realizzate in legno di rovere con vetri trasparenti su cui sono incisi gli stemmi della Santa Sede, sono elementi fondamentali e architettonici di accesso in Basilica e costituiscono un piccolo ambiente chiuso separato da due porte d’ingresso, con una terza porta d’uscita e di sicurezza. La loro funzione è quella di dare la possibilità agli occupanti dello spazio protetto di controllare e regolare a vista l'ingresso e l’uscita del flusso dei fedeli.

Queste belle iniziative, ben accolte dai bitontini, saranno riportate nell’Archivio storico della Curia arcivescovile di Bari-Bitonto a cura del teologo Giuseppe Cannito. La Basilica dei Santi Medici, che fu fortemente voluta dal vescovo monsignor Aurelio Marena, grazie a questi importanti interventi edili, architettonici e artistici, ha acquisito nuovo splendore e può essere ammirata in tutta sicurezza dai bitontini, pellegrini e visitatori.

Le bussole antiporte, realizzate dalla falegnameria ADIP di Palo del Colle, hanno generato una suggestiva particolarità di sera: le immagini sacre dei Santi Medici che troneggiano sull’altare maggiore si riescono ad intravedere anche dall’esterno, dalla piazza XXVI Maggio antistante la Basilica, a motivo dei vetri trasparenti che adornano le bussole antiporte.