Annullato il Mercatino di libero scambio in programma oggi all'ex Pretura

Il Mercatino di libero scambio, che si sarebbe dovuto svolgere questa mattina negli spazi del polo familiare “Famiglie in Comune” all’ex Pretura, è stato annullato per ragioni di prevenzione e sicurezza sanitaria, visto il notevole aumento di contagi da Covid in atto. Nel comunicare l’annullamento dell’evento previsto a conclusione del Christmas Lab, il programma di iniziative dedicato a donne e bambini proposto per le festività natalizie e di fine anno, i componenti dell’equipe del progetto sociale “Famiglie in Comune” e dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale Bitonto-Palo del Colle “ringraziano quanti da Bitonto, Mariotto e Palombaio hanno aderito alle iniziative, partecipando attivamente e con entusiasmo alle attività laboratoriali”.

Le calze abilmente realizzate dalle partecipanti al laboratorio natalizio Bottega Creativa, riempite di dolci e destinate ai bambini – fanno sapere gli organizzatori del Christmas Lab – saranno donate agli ospiti dei centri diurni per minori "don Pino Puglisi" gestito dalla fondazione Santi Medici, e "Baloo" gestito dalla cooperativa sociale Eughenia.