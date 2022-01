La Befana di Aste e Bilancieri arriverà domani alla Fondazione Santi Medici

Anche quest’anno Aste e Bilancieri, l’automotoclub storico Città di Bitonto, partecipa all’importante iniziativa benefica nazionale ASI Solidale in occasione del giorno della Befana.

Domani alle 9 una folta rappresentanza dei soci dell’automotoclub cittadino, a bordo delle loro auto d’epoca, raggiungerà la Fondazione Santi Medici per donare generi alimentari e di prima necessità ai più bisognosi. La raccolta da parte di soci, amici e appassionati di auto e moto d’epoca è in corso nella sede di Aste e Bilancieri in via Matteotti al civico 162.

Alle 9.50 una diretta Facebook collegherà, in contemporanea, la Fondazione Santi Medici di Bitonto con altre iniziative che si svolgeranno sull’intero territorio nazionale, a cura dei club federati all’Automotoclub Storico Italiano.

Alle 10 avrà luogo la benedizione di tuti i veicoli. A fine cerimonia, ai soci partecipanti sarà consegnato un adesivo speciale in ricordo dell’evento, da applicare ed esibire sulla carrozzeria della propria auto o moto storica.