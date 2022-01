Nessuna vaccinazione a sportello oggi all'hub di Bitonto

Infondata la notizia diffusa questa mattina in rete, che annunciava un open day dedicato alle vaccinazioni pediatriche per i 5-11enni oggi all’hub di Bitonto.

Nella palestra della scuola media Rutigliano si procede come da prenotazione, solo per gli alunni della scuola primaria Fornelli e della secondaria di primo grado Sylos.

Quindi inutile affannarsi a correre all’hub per mettersi in coda, se non si possiede una regolare prenotazione.

I prossimi appuntamenti per la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni all'hub di Bitonto sono in programma venerdì 7 (pomeriggio), sabato 8 (mattina), lunedì 10 (pomeriggio) e martedì 12, sempre su prenotazione.