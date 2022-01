In Cattedrale la Grande Natività, per la prima volta in alto nel presbiterio

Una grande Natività è stata allestita quest’anno in Cattedrale per la prima volta in alto nel presbiterio, per volontà del parroco don Ciccio Acquafredda, in modo renderla ben visibile da ogni angolo, con riflessi di luce splendente.

Nella Messa di Natale in Cattedrale, l’arcivescovo di Bari-Bitonto monsignor Giuseppe Satriano ha invitato i fedeli “ad aprire i cuori alla presenza di un Dio fatto bambino”. Nel guardare la Natività, ciascuno può sentirsi avvolto dal suo splendore e da un senso di profondo stupore.

La grande Natività è collocata dinanzi alla celebre Sedia del Papa in legno d’ulivo, pregevole per bellezza e originalità, sulla quale si sono seduti tre pontefici: papa Giovanni Paolo II (nella visita pastorale del 1984), papa Benedetto XVI (nel XXVI Congresso Eucaristico Nazionale del 2005), papa Francesco (nell’incontro con i Vescovi del Mediterraneo nel 2020).

La Natività è stata inaugurata la sera del 15 dicembre, in occasione del Concerto di Natale organizzato con dedizione dal professor Giuseppe Cannito, presidente emerito dell’arciconfraternita Immacolata Concezione, patrona di Bitonto, in collaborazione con l’istituto comprensivo statale Modugno-Rutigliano-Rogadeo, alla presenza del dirigente scolastico e di un pubblico festoso di autorità, docenti, alunni, genitori e fedeli.

La Natività è composta dalla preziosa scultura lignea della Madonna del Parto, venerata nell’antica chiesa di San Silvestro del XII secolo. La beata Vergine Maria è seduta su uno sgabello, dal suo dolce viso traspare un atteggiamento mite, umano e divino, indossa una veste bianca ricamata in oro zecchino con un lungo manto color azzurro che le copre il capo, alle sue spalle troneggia una grande raggiera che le dona il potere materno e divino. Accanto, la scultura lignea di San Giuseppe venerata nella chiesa di San Gaetano del XVII secolo, che impugna nella mano destra un bastone fiorito, indossa un sotto camice bianco bordato di blu con un manto di colore giallo, che riconduce alla stirpe davidica. In basso, l’incantevole statua lignea di Gesù Bambino adagiato sulla paglia in una piccola culla antica, dal viso paffuto e sorridente impreziosito da riccioli biondi, con una mano protesa verso l’alto.

La scenografia artistica della Natività, allestita dal paratore Vito Abbondanza, presenta una grotta illuminata da un’antica lanterna a petrolio in lamiera e vetro. Alle spalle una stella cometa illumina la grotta con la sua lunga scia.