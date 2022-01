Befana in... sella per Aste e Bilancieri

Anche quest’anno l’automotoclub storico bitontino Aste e Bilancieri ha risposto “presente” all’importante iniziativa benefica nazionale ASI Solidale. Nel giorno dell’Epifania, come da programma, alle 9 in punto una folta rappresentanza di soci, con auto e moto d’epoca, è partita in direzione della Fondazione Opera Santi Medici per consegnare numerosi pacchi dono, contenenti generi alimentari e di prima necessità.

Alla raccolta hanno partecipato non soltanto i soci. I pacchi, depositati nella sede del club in via Matteotti, sono stati caricati su una monovolume Lancia Z (rigorosamente Targa Oro). La “strana” ma simpatica Befana è arrivata, anziché a cavallo di una scopa, in sella ad una magnifica Yamaha XT 600 scortata da un colorato gruppo di motociclisti.

Dal piazzale della Fondazione Opera Santi Medici, alla presenza del parroco don Vito Piccinonna, alle 9.50 è partito il collegamento in diretta facebook in contemporanea con le altre iniziative che si sono svolte sull’intero territorio nazionale a cura di molti club federati ASI. L’iniziativa è stata coordinata da Luca Gastaldi, direttamente dalla sede ASI di Torino.

Alle 10 don Vito ha benedetto tuti i veicoli dei soci partecipanti, ringraziandoli con un breve ma accorato discorso sui valori della solidarietà e dell’umanità, particolarmente in questo momento così difficile per tutti, soprattutto per i più fragili e bisognosi.

A seguire Leonardo Greco, presidente dell’automotoclub storico bitontino nonché consigliere federale ASI, ha ringraziato tutti i soci, consegnando a ciascuno di essi l’adesivo speciale “Befana - ASI Solidale” in ricordo della giornata, subito applicato su auto e moto storiche che poi, rombanti, sono ripartite per le proprie destinazioni.