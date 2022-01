Centro vaccini, ecco gli orari di gennaio. Si accede solo con prenotazione

Gestione casi Covid: accordo Regione-medici di medicina generale

Si è tenuta ieri una riunione tra Regione Puglia e sindacati dei medici di medicina generale (Fimmg, Smi e Snami) per arrivare ad un protocollo d’intesa per la gestione dei casi Covid in Puglia. “L’accordo di oggi (ieri per chi legge, ndr) è una