Liceo senza riscaldamento, gli studenti del Sylos: "No a strumentalizzazione politica"

“Prima di tutto vogliamo smentire categoricamente l'informazione riportata riguardo la riparazione del sistema di riscaldamento durante il periodo estivo; in secondo luogo, non ci risulta che qualche studente si sia presentato a scuola munito di stufe e che ciò non sia stato gradito dal personale scolastico. Ciò non è mai avvenuto e soprattutto è vietato dalle norme di sicurezza”. A scriverlo sono i rappresentanti d'istituto del liceo Carmine Sylos e i rappresentanti della Consulta studentesca provinciale, in risposta al comunicato stampa della Lega Bitonto.

“Noi studenti – ribadiscono – vogliamo andare a scuola nelle migliori e degne condizioni. Vogliamo puntualizzare che, oltre all’intervento di ripristino dell’impianto di riscaldamento, sarebbe opportuno installare sistemi di ventilazione nelle nostre scuole, e crediamo fortemente che questa sia la vera soluzione”.

“Chiediamo di evitare di strumentalizzare questa notizia in ambito politico, in quanto si parla solamente e non si agisce davvero. Noi giovani siamo stanchi di tutto questo”, concludono i liceali dell’istituto Carmine Sylos.