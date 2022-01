Vaccini di notte, 2.200 prenotazioni in poche ore. Bitonto tra gli hub coinvolti

Le prenotazioni sono partite ieri alle 14, e in poche ore si sono registrate 2.200 adesioni da parte dei ragazzi pugliesi tra i 12 e i 19 anni, che hanno chiesto di vaccinarsi nel corso delle sessioni notturne dedicate alla loro fascia d’età, organizzate per venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 gennaio.

“Un bel segnale che arriva dai giovani e dalle loro famiglie", ha commentato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano comunicando i primi dati di adesione all'iniziativa “La notte è giovane”.

“Vogliamo alzare al massimo – ha aggiunto – la protezione dei ragazzi e delle ragazze che sono rientrati a scuola. E vogliamo farlo consentendo al maggior numero di giovani di vaccinarsi e di ricevere il richiamo il prima possibile. Per questo, in aggiunta alle normali vaccinazioni negli hub, negli studi medici o in farmacia, stiamo organizzando le prime tre notti di somministrazione nei più grandi hub della Puglia, dedicate alla fascia in età scolare dei 12-19 anni. Si potrà accedere solo su prenotazione, per evitare assembramenti”.

Le tre notti di vaccinazioni, in programma questo weekend dalle 20 alle 24, avranno luogo nei principali hub vaccinali della regione.

CENTRI VACCINALI COINVOLTI A BARI E PROVNCIA

Bari - Fiera del Levante (ingresso monumentale) 14-15-16

Alberobello - Centro Polivalente (via Confine) 14-15-16

Altamura - Palazzetto dello Sport (via Manzoni) 14

Bitonto - Scuola media Rutigliano (via Professoressa Moschetta) 14-15

Capurso - Palapadovano (via Valenzano) 15

Gravina in Puglia - Padiglione area Fiera San Giorgio (via Spinazzola) 14

Mola di Bari - Servizio di Igiene e sanità pubblica (via Canudio) 14

Molfetta - Stadio di atletica Cozzoli (via Salvo d'Acquisto) 15

Monopoli - Ex Deposito Carburanti (via Arenazza) 15

Polignano a Mare - Tensostruttura Pala Gino d'Aprile (via Conversano) 15

Ruvo di Puglia - Palazzetto dello Sport (via Alessandro Volta) 14-15

Sammichele di Bari - Scuola Nitti (viale della Repubblica) 14-15-16

Terlizzi - Paldiporto Palachicoli (via Cappella dei Chicoli) 14-15

Triggiano - Palazzetto dello Sport (via Ferrari) 14-15-16

Le prenotazioni si possono effettuare mediante il sito lapugliativaccina, nei Cup e nei FarmaCup delle farmacie aderenti da parte di genitori, tutori, affidatari dei minori, scaricando contestualmente la modulistica da compilare e consegnare ai punti vaccinali.