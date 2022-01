Verde pubblico, VogliAMO Bitonto Pulita incontra l’assessore Savino di Palo del Colle

In qualità di rappresentante di VogliAMO Bitonto Pulita, Antonio Dresdi ha accompagnato il dottore forestale del movimento ad un colloquio con l'assessore al verde pubblico di Palo del Colle, Vito Antonio Savino. Al centro dell’incontro, organizzato da Marco Lacedra negli uffici comunali di Palo, le corrette pratiche agronomiche da applicare su esemplari di quercus ilex e in generale sul verde urbano. Innumerevoli i temi trattati, che – scrive VogliAMO Bitonto Pulita – “hanno arricchito certamente il nostro bagaglio di conoscenze, a partire dal regolamento per l'adozione di aree verdi già in vigore nel Comune di Palo del Colle”.

“La buona politica – sottolineano gli attivisti del movimento – non può prescindere dall'ascolto dei cittadini, delle realtà ambientaliste e non, e degli esperti del settore. Il rammarico è constatare come invece troppo spesso ciò non accada nelle dinamiche interne al nostro comune, laddove la Consulta ambientale, in primis, avrebbe potuto svolgere questo importante ruolo di partecipazione”.

“Nella speranza che le coscienze ecologiste di taluni amministratori si risveglino, la nostra associazione sarà sempre pronta ad una fattiva collaborazione ai fini della salvaguardia ambientale”, conclude VogliAMO Bitonto Pulita.