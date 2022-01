Buoni spesa Solidarietà alimentare, l’elenco degli esercizi commerciali

È stato pubblicato il primo elenco degli esercizi commerciali dove potranno essere utilizzati i buoni spesa concessi dal Comune con il nuovo avviso Solidarietà alimentare.

Nell’elenco, suddiviso per località, figurano le attività di commercio al dettaglio di beni alimentari, beni di prima necessità, farmaci, prodotti medicali e ortopedici, prodotti per l’igiene personale e la pulizia domestica che, in risposta all’avviso del 14 dicembre 2021, si sono dichiarati disponibili ad accettare i buoni spesa assegnati alle famiglie in difficoltà economica e non in grado di provvedere ai bisogni primari, a causa delle misure legate all’emergenza sanitaria per il Covid.

La lista sarà aggiornata in caso di nuove adesioni.

BITONTO

Alter Discount – via Tenente Modugno, 70

De Palo Pietro – piazza Caduti del terrorismo, 12

Dolcimanie srl – viale Giovanni XXIII, 99/101

Macelleria Equina di Maffei s.n.c. – via De Ilderis, 16

Macelleria Equina di Maffei s.n.c. – via Traetta, 75

COOP Master – via Repubblica, 59

FarmaSanitas di Cerrotti Girolamo – viale Giovanni XXIII, 37-39

SUPERPANETTERIA Barese – via Tempesta, 3

MARIOTTO

La Bottega dei sapori snc – via Vitale Giordano, 8